Slovan sa už pripravuje s legionármi. Hľadáme brankára, vraví Haščák

Úradujúci slovenský šampión začal prípravu o niečo skôr, lebo od 18. do 21. augusta ho čaká domáci medzinárodný turnaj Danube Cup - Memoriál Jána Staršieho. Turnaj je jedným zo sprievodných podujatí k 100. výročiu založenia hokejového Slovana.

Príprava na Ligu majstrov

Pozvanie na turnaj prijali špičkové kluby z troch kvalitných líg hokejovej Európy - Sparta Praha, HC Davos a Lukko Rauma. "Budeme sa snažiť aj o dobré výsledky. Prvé tréningy nebudú až také náročné, no od pondelka začneme naháňať kondíciu.

Do turnaja chceme byť pripravení. Chceme na turnaji uspieť, aj keď to je len príprava. Ale sú to veľké tímy a uvidíme, ako nám to pôjde," uviedol tréner Slovana Ján Pardavý.

Slovan ako úradujúci slovenský šampión bude v tejto sezóne zároveň reprezentovať najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž v novej edícii Champions Hockey League.