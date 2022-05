Verí, že je najlepší, prirovnáva sa k Bergeronovi. Bude Shane Wright jednotkou draftu?

"Je to pre mňa určite veľmi dôležité," potvrdil Wright v stredu pre TSN. "Myslím si, že na základe tvrdej driny, ktorú som pre hokej obetoval, si zaslúžim byť prvou voľbou. Zaslúžim si túto poctu a som presvedčený, že som najlepší hráč v tomto drafte a verím, že by som mal byť vybraný ako jednotka."

"Myslím si, že by bolo mimoriadne výnimočné byť draftovaný Montrealom," povedal Wright. "Samozrejme, v prvom rade bude splnený sen už len to, že budem draftovaný. Ale byť draftovaný ako jednotka klubom v takom neuveriteľnom meste s takou fanúšikovskou základňou a históriou okolo neho, to by bolo celkom úžasné."

Wright bude zvolený z prvého miesta aj podľa Adama Kimelmana a Mikea Morrealeho, ktorí ho v predikcii pre NHL.com zaradili na post jednotky. Juraja Slafkovského pridelili na druhú, Šimona Nemca na štvrtú priečku.

Wrighta prirovnávajú k Bergeronovi a on sa nebojí pritakať.

"Myslím si, že Bergeron je pre mňa naozaj dobrým prirovnaním," uviedol. "Veľmi sa mi páči jeho spôsob hry. Je to elitný ofenzívny hráč, o tom niet pochýb. Dokáže strieľať góly a tvoriť hru. Ale to, čo si pri ňom naozaj všimnete, je jeho defenzívna hra a jeho schopnosť hrať všade na ľade a hrať vo všetkých rôznych situáciách."