Skvelé správy pred MS 20. Zranený Honzek bude čoskoro späť v hre

VANCOUVER. Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek by sa čoskoro mal vrátiť do zápasového diania v kanadskej juniorskej WHL. Potvrdil to generálny manažér Vancouveru Giants Barclay Parneta.

Forvard už trénuje s mužstvom. Podľa Parnetu by mohol hrať v piatok proti Kamloops či v sobotu proti Tri-City.

Devätnásťročný Trenčan ešte za klub neodohral v prebiehajúcej základnej časti ani zápas. Liečil sa zo zranenia v oblasti brucha, ktoré utrpel začiatkom októbra v príprave v drese Calgary Flames.