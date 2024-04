Rastie nový Bedard? Štrnásťročný mladík dostal povolenie hrať v prestížnej juniorke

OTTAWA. Popredná kanadská juniorská súťaž Western Hockey League udelila tzv. výnimočný status štrnásťročnému obrancovi Landonovi DuPontovi.

Znamená to, že si ho kluby budú môcť zvoliť už v najbližšom drafte. Hrať medzi juniormi tak bude môcť v budúcej sezóne už vo veku 15 rokov, čo sa pred ním vo WHL podarilo iba útočníkovi Connorovi Bedardovi.

"Je to šialené, ako ďaleko môžete ako hokejista dôjsť. Je to však iba začiatok, potrebujem na sebe ďalej poriadne pracovať. Bude to vzrušujúce," povedal pre NHL.com.