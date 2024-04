Čo čaká Hlavaja v Minnesote? Jeho konkurentom bude najväčší talent na svete

Samuel Hlavaj sa po roku, v ktorom nechytal v NHL ani v AHL žiaden Slovák, stal ďalším Slovákom so zmluvou s klubom NHL. Pred ním tento pocit zažili len desiati slovenskí brankári - Lašák, Staňa, Budaj, Halák, Húska, Kostúr, Hamerlík, Janus, Durný a Hrenák.

“Bolo to príjemné ráno, nebudem klamať,” hovoril pred novinármi v pondelok a z tváre mu neschádzal úsmev.

Z Plzne odchádza predčasne

Hlavaj sa upísal Minnesote Wild. Jeho kontrakt začne platiť toto leto a potrvá dva roky do leta 2026.

Každoročne dostane základný plat v minimálnej výške 82 500 dolárov. Takýto zárobok zinkasuje za sezónu v AHL.

Ak by sa mu však podarilo dostať sa do prvého tímu, jeho plat by sa odvíjal od ročného zárobku 775 tisíc dolárov v prvej, resp. 785 tisíc dolárov v druhej sezóne.

Každý rok dostane aj podpisový bonus. Ten je v oboch sezónach rovnaký, 95 tisíc dolárov. K tomu si môže privyrobiť vďaka výkonnostným bonusom vo výške 80 tisíc dolárov v prvom a 70 tisíc dolárov v druhom ročníku.