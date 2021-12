Fanúšikovia Islanders mu zachránili život. Lehnera čaká emotívny návrat do New Yorku

Boli to Islanders, ktorí mu v roku 2018 podali ruku v najťažšom boji. Bojoval s alkoholizmom a bipolárnou poruchou, podstúpil liečenie. Rozhodol sa zmeniť svoj život a o mentálnom zdraví šíri osvetu dodnes.

To isté platí o klube ako takom.

VEGAS. Najsledovanejším mužom zápasu medzi New Yorkom Islanders a Vegas Golden Knights bude brankár Robin Lehner.

"Islanders boli pripravení dať mi šancu," hovorí po rokoch pre The Athletic. "Dali mi príležitosť začať novú kapitolu. Keď som dostal zmluvu, bol som nesmierne šťastný. Konečne som mal niekoho, kto mi veril, a navyše som bol konečne triezvy."

V New Yorku napravil svoju povesť a stal sa jedným z najlepších brankárov sezóny 2018/19. Získal William Jennings Trophy (za najnižší priemer inkasovaných gólov) a Bill Masterton Trophy (cenu za oddanosť hokeju).

Na domácom ľade Islanders sa predstaví v inom drese, no napriek tomu vraví: "Bude to emočne náročné. Poviem to zase, títo fanúšikovia mi zachránili život. V mojom srdci majú navždy špeciálne miesto."

Na zápas sa chystá aj jeho manželka, ktorá priletí z Vegas.