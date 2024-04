Bolo ťažké nájsť slušný výraz. Toto sa robiť nebude, vravel tréner po skrate Pánika

Po súboji s Lukášom Sedlákom sa už do hry nevrátil. Namiesto toho ho odviezli do nemocnice a Třincu citeľne chýbal. Je najvyťažovanejším hráčom obhajcu titulu a stabilným členom prvého obranného páru.

Negatívnym momentom bolo najmä zranenie Martina Marinčina, ktorý na konci prvej tretiny chrbtom narazil do mantinelu. Dlho ležal na ľadovej ploche a za pomoci lekárov pomaličky odkráčal do šatne.

"Keď som ho videl ležať na ľade, bolo mi zle-nedobre. Pre nás je to ťažká strata. Už vieme, ako na tom je, ale nechám si to pro seba, ospravedlňujem sa," povedal na tlačovej konferencii tréner Třinca Zdeněk Moták.

Pozorným divákom a ani komentátorom neušlo, že Pánik už do hry nezasiahol, hoci skóre bolo vyrovnané 3:3 a prípadná ďalšia domáca prehra by bola pre Pardubice obrovským problémom.

Zadina nevylúčil to, že by v ďalších zápasoch mohol do hry namiesto Pánika zasiahnuť Robert Říčka. "To je predčasné, iba teraz sme dohrali," reagoval.

"Ešte som s ním (Pánikom) o tom nehovoril. Sú naňho rôzne slovné útoky, ale hráme play-off a toto k tomu patrí. On je skúsený hráč a mal by si na to dať pozor," povedal Zadina neskôr na tlačovej konferencii.

Tento moment pripomenul situáciu z MS v hokeji 2022.

Kristián Pospíšil spravil dva zbytočné fauly v zápase proti Kazachstanu a vo zvyšku turnaja ho už tréner Craig Ramsay na ľad neposlal.