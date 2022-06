Pánik strelil gól a pridal asistenciu, vybojoval postupový mečbal

Wolves vedú v sérii 3:0 na zápasy a už len jedno víťazstvo ich delí od postupu do finále play off.

NEW YORK. Slovenský hokejista Richard Pánik mal výrazný podiel na víťazstve Chicaga Wolves na ľade Stocktonu Heat 3:0 v treťom zápase finále Západnej konferencie AHL. K úspechu hostí pomohol v noci na štvrtok gólom a asistenciou.

Bol to Pánikov premiérový gól v tohtoročných bojoch o Calderov pohár, prvý v AHL od 22. apríla. V ôsmich dueloch play off nazbieral päť kanadských bodov (1+4). Slovenský krídelník v závere ešte asistoval pri zásahu Noesena do prázdnej bránky.

Pánik v zápase vyslal celkovo štyri strely, odsedel si dve trestné minúty a nazbieral dva plusové body, vyhlásili ho druhú hviezdu stretnutia.

V ňom sa predstavil aj jeho krajan Martin Pospíšil, ktorý si v drese Stocktonu pripísal dva strelecké pokusy a dve trestné minúty. Jeho spoluhráč Adam Ružička nehral.

Chicago by sa v prípade postupu stretlo v boji o Calder Cup s víťazom finálovej série Východnej konferencie, v ktorej vedie tím Springfield Thunderbirds nad Lavalom Rocket 2:1 na zápasy.