Budeme mať sedmičku draftu? Expert zverejnil nový rebríček

NEW YORK. Šiesti Slováci by podľa nového preddraftového rebríčka odborníka Scotta Wheelera z webu The Athletic mohli figurovať v najlepšej stovke budúcoročného draftu do NHL.

Odborník v novom článku kvalitatívne zoradil 64 prospektov a ďalších spomenul bez zaradenia do rebríčka.

Podľa očakávaní ho vedie Connor Bedard. Kanaďana nasleduje krajan Adam Fantilli, na tretej priečke sa umiestnil Rus Matvej Mičkov.

Wheeler píše, že budúcoročný draft má potenciál byť jedným z najlepších v histórii.