Šéf hokeja v Žiline: Cudzinci si myslia, že druhá slovenská liga im pokazí životopis

Po troch rokoch ostáva cieľ nesplnený, pritom "vlci" boli stále blízko. V roku 2021 sa postupovalo priamo, Žilina ale finále prehrala so Spišskou Novou Vsou. O rok na to sa hrala baráž. Žilina dominantne vyhrala ligu, ale v súboji o najvyššiu súťaž podľahla Liptovskému Mikulášu 1:4.

To je ťažká, respektíve veľmi komplexná otázka. My si to aj analyzujeme. Koniec koncov, bolo to tak veľmi tesné, prehrali sme v piatej sérii nájazdov siedmeho zápasu. Ťažko určiť jeden faktor. Najjednoduchšie by bolo povedať, že šťastie. Jeden gól sme mohli dať my, dnes by sme boli v extralige a nikto by sa k tej sérii nevracal. Ja si myslím, že najväčší faktor bol psychický tlak a to, že to hráči nezvládli v hlavách.

My sme ju zobrali na vedomie. Môj názor je dlhodobo taký, že priamy postup je tá najšportovejšia cesta, ako sa dostať do extraligy, respektíve ako tej súťaži dodať napätie. V tejto sezóne to bolo dobre vidno, aj v extralige bolo o čo hrať až do posledného kola. V prvej lige išla kvalita hore, bolo to divácky atraktívne. Myslím si, že to je správny spôsob, ako by súťaže mali fungovať.

Ja sa z toho veľmi teším, pretože to ukazuje, že prvá liga má zmysel pre extraligu. A to aj v príprave hráčov, ktorí nie sú len mladí, teda 21, 22-roční, ale aj hráčov, ktorí možno potrebujú dlhší čas dozrieť, viac sa vyhrať, získať sebavedomie a potom sa v extralige uplatnia. Od nás minulý rok odišiel aj Sebastián Šmída, ktorý hral celú sezónu v Mikuláši. Jakub Linet je starší hráč, ale tiež si zastal svoje miesto v Košiciach. Ukazuje to, že prvá liga nemusí byť len pre veľmi mladých hráčov, aby sa dostali do extraligy, ale v podstate aj pre strednú generáciu.

Nemrzí vás, že je takmer isté, že dobrí hráči vám po vydarenej sezóne odídu?

Nemrzelo ma to, ja som im to doprial, lebo všetci tú úroveň prvej slovenskej hokejovej ligy preskočili a tým, že sa dokázali etablovať v extralige, slúžia aj ako dobrý príklad pre hráčov, ktorých tento rok chceme získať, aby videli, že po dobrej sezóne v SHL si ľahšie dokážu nájsť angažmán v extralige. To je cesta, ktorá je prirodzená, na nich sa nedá hnevať, nemôže ma to mrzieť. Práve naopak, ja im to prajem. Ukazuje to aj na to, že ten ich krok prísť do Žiliny hrať druhú najvyššiu súťaž, bol v konečnom dôsledku správny. Niekedy, keď spravíte krok späť, posunie vás to o dva kroky dopredu.

Ako sa vám darí prilákať hráčov hrať prvú ligu v Žiline? Ponúkate im na túto súťaž nadštandardné podmienky?

To si netrúfam povedať. Myslím si, že ponúkame trhové podmienky, určite nezmyselne nepreplácame hráčov. Samozrejme, keď niekoho chcete dostať do nižšej súťaže, alebo ho motivovať niečím iným, musí byť aj adekvátne zaplatený. Pri získavaní hráčov skôr využívame naše ambície, náš príbeh, že chceme Žilinu vrátiť do extraligy a sú hráči, ktorí to chcú dokázať s nami a popri tom kariérne pomôcť aj sebe.