Považania nezvládli dobre rozohraný zápas, Prešov si vybojoval mečbal v predĺžení

Jakub Ručkay, hlavný tréner HK´95 Považská Bystrica: „Mužstvu nemám čo vytknúť. Bojovali sme, šli za hranicu svojich možností a schopností. Žiaľ, v závere to nevyšlo. Inkasovali sme pri hre 6 na 5, ale chlapcom patrí vďaka za predvedenú hru, hrali výborný hokej, miestami sme súpera dokonca tlačili. Prvá tretina mala náboj a grády, ako by som si predstavoval. Pevne verím, že to Prešovu nedáme zadarmo a ešte sa budeme snažiť vrátiť sériu do Považskej Bystrice.“

Tibor Tartaľ, hlavný tréner HC Prešov: „Najskôr musím pochváliť Považskú Bystricu. Prinútili nás siahnuť si až na dno síl. Absolútny rešpekt však vyslovujem nášmu tímu. Ukázali sme charakter a oddanosť. Toto je skvelá séria, ale doma si ideme po štvrtý bod a jej ukončenie.“

/zdroj: www.hockeyslovakia.sk/