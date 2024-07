Rozhodol o titule a vydal sa na Slovensko. Banskobystričania priviedli zlatého Kanaďana

Matthew Wedman (Banská Bystrica)

Minulý rok vystriedal päť rôznych dresov. V troch si zahral v AHL, dva kluby vymenil v nižšej ECHL.

Hľadanie stability zavialo Matthewa Wedmana do Európy. Dvadsaťpäťročný rodák z Edmontonu si na starom kontinente zahrá po prvý raz v drese Banskej Bystrice.

So Slovákmi už kontakt mal. Jeho spoluhráčom bol na dva zápasy v minulej sezóne Samuel Kňažko z Clevelandu. V juniorke bol spoluhráčom Andreja Kukuču, proti ktorému si zahrá v derby so Zvolenom.

„Matt prinesie veľkosť, solídne korčuľovanie, obojsmerne dobrý hokej a víťaznú kultúru. Vie prispieť v ofenzíve, bude to jeden z našich nosných hráčov, s ktorým sa počíta do všetkých herných situácií,” vyhlásil podľa klubového webu riaditeľ Ľuboš Pisár.

Matthew pochádza z hokejovej rodiny. Jeho bratia Cole a Dan sa dostali do popredných kanadských junioriek či na univerzitu, no do profesionálneho hokeja to napokon nedotiahli.

Kariéra najmladšieho z nich je teda najúspešnejšou. Matthewa dokonca draftovali do NHL, konkrétne Florida Panthers v siedmom kole v roku 2019 zo 199. miesta.

Pod Urpínom chce vyhrávať, lebo na tituly je “zvyknutý”. Z finálovej výhry, o ktorej dokonca sám rozhodol, sa radoval v ECHL v sezóne 2023/24. Titul má aj z juniorskej WHL z ročníka 2016/17.

„Po rozhovore s Ľubošom a Vladimírom Országhom som vedel, že Banská je pre mňa to pravé. O organizácii, meste a fanúšikoch som počul samé dobré veci. Cítiť tam chuť po víťazstvách a to je to, čo očakávam od tohto tímu v tejto sezóne,” prezradil.

VIDEO: Víťazný gól Wedmana vo finále ECHL