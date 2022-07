Regendov potenciál je výborný, vraví expert. Dostane sa do NHL?

Silný útočník s výbornou produktivitou zaujal aj novinárov. Jeho štýl naznačuje, že by mohol do kanadsko-amerického hokeja zapadnúť, preto si ho Ian Kennedy z The Hockey News vybral ako jedného z desiatich najzaujímavejších hráčov prichádzajúcich z Európy.

"Na Regendovom potenciáli je veľa vecí, ktoré môžete mať radi," píše o Slovákovi v článku.

"Už pred olympiádou sa o ňom vravelo ako o hráčovi, ktorý bude sledovaný klubmi z NHL. Regenda má 193 centimetrov a iba 22 rokov. Za sebou má v tomto roku dva vydarené medzinárodné turnaje v drese Slovenska - na olympiáde nazbieral štyri body v siedmich dueloch a na svetovom šampionáte sa ešte prekonal s piatimi gólmi a šiestimi bodmi v ôsmich zápasoch.

Za HK Dukla Michalovce v slovenskej najvyššej súťaži zbieral takmer bod na zápas a ak by mal silný štart v AHL, mohol by si čoskoro pripísať prvé štarty aj v drese Anaheimu. Regenda hrá dôrazne a v budúcnosti by mohol byť hráčom do spodnej šestky útoku Ducks."

Spoločnosť robia Regendovi v článku Sakari Manninen (Vegas), Pontus Andreasson (Detroit), Lukáš Klok (Arizona), Denis Malgin (Toronto), Andrej Kuzmenko (Vancouver), Fredrik Olofsson (Dallas), Lukáš Sedlák (Colorado), Max Veronneau (San Jose) a Gustav Rydahl (New York Rangers).

Spomenul však i ďalších podpísaných hráčov z Európy, menovite: Oscar Dansk a Adam Klapka (Calgary), Otto Leskinen (Montreal), Anton Levtchi (Florida), Ville Petman a Peetro Seppälä (Seattle), Joona Luoto a Oskari Salminen (Winnipeg), Markus Nurmi (Nashville), Kair Wissmann (Boston), Lawrence Pilut (Buffalo), Marcus Bjork (Columbus) a Filip Roos (Chicago).