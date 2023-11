Kane sa nezľakol zdravotných problémov: Hlavný dôvod je moja vášeň pre hokej

DETROIT. Patrick Kane ukončil čakanie a v utorok podpísal kontrakt s klubom Detroit Red Wings. Ide o jeho tretie pôsobisko v severoamerickej NHL.

S vedením sa dohodol na ročnej zmluve vo výške 2,75 mil. dolárov. Ako povedal počas prvej tlačovej konferencie, doviedlo ho sem niekoľko faktorov.

"Alex (DeBrincat) bol jedným z mnohých dôvodov. V Chicagu sme si našli skvelú chémiu na ľade a okrem toho sme sa stali výbornými priateľmi," hovorí o opätovnom spojení kedysi produktívneho dua.

"Celkovo sa mi páči, kam smeruje tento tím. Verím, že tu budujú úspech a rád by som bol toho súčasťou. Už teraz sa nachádzajú na postupových priečkach a hrajú výborne. Rád by som tu naskočil a hneď pomohol. Je to skvelá organizácia, na ktorej čele stojí jeden z najlepších hokejistov v histórii."