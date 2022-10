Obdivuje Bučeka i Pálffyho. Z Nitry sa chce 17-ročný talent predrať až do NHL

"Čakal som na tento moment od svojich pätnástich rokov. Zapamätám si ho do konca života," povedal talentovaný 17-ročný útočník v rozhovore pre Sportnet.

V budúcoročnom drafte NHL by mal s Daliborom Dvorským patriť k najžiadanejším slovenským hokejistom. Pred sezónou zvažoval pôsobenie v zámorí. Napokon sa však rozhodol pre pokračovanie v rodnej Nitre.

Ďakujem. Momentálne oddychujem. Práve som vonku so psom.

Oktar a je to ešte šteňa. Má dva mesiace, ale už váži 12 kilogramov. Skutočne si vyžaduje starostlivosť, veľa času a trpezlivosti.

Je to americký stafford bully. Treba sa mu od malička venovať, aby nebol neskôr nebezpečný. Baví ma to. Dokážem si pri ňom vyčistiť hlavu od myšlienok a zrelaxovať.

Tú ste preukázali aj v hokeji. Prvý gól v najvyššej súťaži ste dosiahli vo svojom 47 zápase. Aký to bol pocit?

V extralige hrávam už od svojich pätnástich rokov a práve odvtedy som čakal na tento moment. Mal som z toho skvelé pocity. Určite si môj prvý gól zapamätám do konca života.

Ako reagoval tréner a spoluhráči?

Bol to dôležitý gól na 3:3. Bol to dôležitý impulz pre tím. Škoda, že sme napokon prehrali. Tréner aj spoluhráči ma však pochválili a boli radi, že mi to konečne padlo.

Odložili ste si puk zo zápasu?