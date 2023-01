Šok pre známeho obrancu. Ekman-Larsson skončil ako zdravý náhradník

Prekvapivý ťah nepomohol. Canucks prehrali 4:5 a naďalej zažívajú sezónu plnú útrap. Aby toho nebolo málo, oznámili, že do konca sezóny prišli o veterána Tannera Pearsona.

"Myslím si, že dokáže byť lepší, ale rovnako musím dodať, že to platí aj o ďalších hráčoch. On je možno náš najlepší obranca, ale niekedy prosto musíte urobiť to, čo si myslíte, že je najlepšie pre tím v danom momente,“ povedal po zápase tréner.

Švédsky bek má v prebiehajúcej sezóne na konte gól a 18 asistencií v 40 zápasoch. Vo Vancouveri je ešte len druhý rok, predtým bol kapitánom Arizony Coyotes.