Bizarný incident v Detve. Trénera súpera napadol bývalý bezpečnostný manažér klubu

Po prerokovaní incidentu, ku ktorému došlo v súťažnom zápase1. ligy č. 594 HK Detva vs. HK Skalica dňa 15. 11. 2024, na základe správy delegáta Senát pre profesionálny hokej uznal, že sa športová organizácia HK Detva (EČČ 223), dopustila porušenia čl. 2 bodu 2.1 podbodu 2.1.1 podbodu 2.1.1.1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH, tým, že po skončení tretej tretiny v čase 20:10 hod. došlo k fyzickému napadnutiu hlavného trénera HK Skalica p. Gudasa Lea bývalým bezpečnostným manažérom domáceho klubu HK Detva Jánom Podhorcom.

Incident sa odohral hneď po skončení stretnutia, v čase keď si išli tréneri a členovia realizačných tímov podať ruky. P. Podhorec, ktorý sa nachádzal medzi striedačkami vstúpil do cesty trénerovi Gudasovi a vrazil do neho ramenom. Tréner p. Gudas sa ohradil voči p. Podhorcovi a odstrčil ho rukami od seba. Nasledovalo vzájomné strkanie sa, a do šarvátky sa pridali ostatní členovia realizačného tímu hostí, aby bránili trénera.

Pri pokuse o vzájomnú fyzickú konfrontáciu padali obojstranne vulgarizmy: Ty k***t , j****m ti, ty ch*j a pod. Situáciu sa podarilo za pomoci prítomného člena SBS vykonávajúceho dozor medzi striedačkami a HU-BM p. Ďuriana upokojiť. P. Ďurian pomocou chvatu zafixoval p. Podhorca, odtiahol ho z priestoru striedačiek a zabránil tak v pokračovaní útoku. Celý incident trval cca 10 sekúnd. HU-BM p. Ďurian vyhodnotil situáciu ako vyriešenú a neprivolal hliadku polície na došetrenie celého incidentu.

Na základe dodatočnej informácie vedúceho družstva hostí p. Lipovského Miroslava sa p. Podhorec Ján dostal v priebehu tretej tretiny až na striedačku hostí a vulgárne napadol hráča. Obsah vulgarizmu ani hráč nie je známy. Zástupca družstva hostí neupresnil kto z hráčov bol verbálne napadnutý. Za uvedené jej Senát pre profesionálny hokej, aj vzhľadom na to, že nejde o prvé takéto previnenie, uložil pokutu vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur), pretože túto považoval za spravodlivú a primeranú.

Senát pre profesionálny hokej DK SZĽH prijal toto rozhodnutie po hlasovaní pomerom hlasov 3 ZA prijatie rozhodnutia a 0 hlasov PROTI prijatiu rozhodnutia.