ONLINE: Montreal Canadiens - Washington Capitals dnes, NHL LIVE (Slafkovský, Fehérváry)

Washington šokuje svými výkony celou NHL. A to o to víc, že týmu dlouhodobě schází kapitán Alexandr Ovečkin, který se během prvních týdnů sezony nacházel ve fantastické formě a střílel jeden gól za druhým. Capitals i bez něj dokázali vyhrát pět z posledních šesti zápasů a vyhřívají se oproti očekávání na prvním místě Východní konference.



Favoritem bude Washington i v noci na neděli, kdy se představí na ledě Montrealu. Tento celek dokázal porazit na začátku listopadu vysoko 6:3 a o obdobný výsledek by rád usiloval i tentokrát.



Montrealu se vrátil po dlouhodobém zranění z tréninkového kempu Patrik Laine, jenž má za sebou první dva zápasy v dresu Canadiens a v obou dokázal vstřelit po jedném gólu. Je i tedy jeho významnou zásluhou, že Montreal vyhrál poslední dva duely nad Islanders a Nashvillem. To jsou ovšem týmy, které hrají v této sezoně podprůměrný hokej, stejně jako Montreal, jenž je na chvostu Východní konference.