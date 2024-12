Detroit zobudil Slafkovského. Najlepšie výkony, aké sme od neho videli, vraví St. Louis

MONTREAL. Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský prispel gólom k tretiemu víťazstvu Montrealu za sebou, Canadiens zdolali v zámorskej NHL Detroit 5:1. S výkonom celého tímu a aj so Slafkovským bol spokojný aj tréner Martin St. Louis.

Podľa St. Louisa musí Slafkovský hrať priamočiarejšie, čo v týchto dueloch dokázal. "Slaf je veľký chlapec a také veľké telo nedokážete presúvať bez toho, aby ste do toho zapojili nohy. To sú zákony fyziky. Musí jednoducho neustále šliapať nohami, inak to nejde," povedal St. Louis.