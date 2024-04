Třinec čaká vo finále veľká výzva. Túžba po titule je väčšia ako únava, hovorí Roman

Hoci nie je typickým kanonierom, od ktorého sa očakávajú 20 či 30-gólové sezóny, v tohtoročnom play-off českej extraligy je práve slovenský útočník MILOŠ ROMAN autorom veľmi dôležitých gólov. Vo štvrťfinále strelil rozhodujúci gól v siedmom zápase proti Českým Budějoviciam a následne jeho presný zásah zaistil Třincu už piatu finálovú účasť po sebe. Tá je o to sladšia, že sa oceliarom podarilo ako prvému tímu v histórii českej najvyššej súťaže otočiť stav z 0:3 na zápasy a rozhodujúci duel proti Sparte Praha trval 121 minút a 46 sekúnd.

"Takýto zápas som ešte nehral, ale je to ďalšia skúsenosť do života. Žiaden hráč nie je zvyknutý na takúto extrémnu záťaž. Bolo to už o sile vôle a charaktere mužstva," povedal Roman v rozhovore pre Sportnet.

Čo ste prežívali, keď ste videli, ako puk z vašej hokejky skončil v bránke? Ukončili ste tým druhý najdlhší zápas v histórii súťaže. Boli to neskutočné emócie a radosť. Ani neviem opísať, čo presne som vtedy prežíval. Iba sme sa radovali. Bolo to niečo úžasné. Na tej strane za bránkou boli naši fanúšikovia a na plexiskle skončili v návale radosti aj nejaké pivá. Záverečný súboj proti Sparte rozhodlo až štvrté predĺženie. Nikto nechcel urobiť chybu. Čo vám tréneri prízvukovali medzi tretinami? Hlavne to, aby sme zostali koncentrovaní a správne nastavení v hlavách, pretože v takýchto situáciách môže rozhodnúť každá maličkosť. Samozrejme, v takomto dlhom zápase už hrá veľkú rolu aj únava, no bolo dôležité, aby sme boli pripravení na každé striedanie.

Na ľade ste strávili viac ako 26 minút. Ako ste zvládli túto záťaž? Takýto zápas som ešte nehral, ale je to ďalšia skúsenosť do života. Čo sa týka ice-timeov, tak žiaden hráč nie je zvyknutý na takúto extrémnu záťaž. Bolo to už o sile vôle a charaktere mužstva. Všetci v tíme sme išli za víťazstvom, brankár Ondřej Kacetl nás podržal v dôležitých momentoch a aj vďaka nemu sme mali šancu uspieť.

Keď ste spomenuli brankára Kacetla, čím to je, že v play-off dokáže preradiť na ešte vyšší výkonnostný stupeň a predvádza skvelé výkony? Je to výborný brankár, ktorý na sebe pracuje počas celej sezóny. V play-off sa dokáže ešte viac namotivovať, vytiahne niečo extra. Máme však dvoch veľmi dobrých brankárov, ktorí nám dávajú šancu na to, aby sme mohli vyhrávať. Aj Marek Mazanec, keď dostal od trénerov šancu, tak podal výborný výkon. Ako hovorím, obaja brankári sú veľmi spoľahliví, ale musíme im pomáhať, pretože ani oni nemôžu chytiť každú strelu. Ondřej Kacetl vravel, že si prial, aby už bol koniec zápasu a asi nebol sám. Nepodpichovali vás spoluhráči, že ste mohli streliť gól aj skôr? To nie, ale pred posledným predĺžením som sedel v šatni vedľa Davida Ciencialu a hovoril mi, že cíti, že sa to čoskoro rozhodne. Napokon mal pravdu, takže to bol celkom vtipný moment. A Ondrovi sa vôbec nečudujem, pretože v tom teple, kde sa v hale poriadne nedá ani dýchať, to musela byť pre neho veľká záťaž. Zvládol to však skvele. VIDEO: Rozhodujúce góly Miloša Romana v play-off českej extraligy

V tejto sezóne sa stávate expertom na siedme zápasy. Stále hovorím, že je jedno, kto dá gól. Na konci dňa sa všetci pozerajú len na úspech tímu. Som rád, že to takto vyšlo a mohol som pomôcť tímu. Obe gólové situácie boli trochu iné. Proti Českým Budějoviciam som videl, že ide prihrávka na obrancu, ktorý bude strieľať. Pred bránkou už bol Daniel Kurovský, takže som sa tam už nechcel tlačiť, ale počkal som si, či sa puk neodrazí a napokon to presne tak bolo.