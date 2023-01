Šéf Trenčanov si prežil drámu i nervy: Náš štadión bude jeden z najkrajších

Dokončujú sa práce na streche. Tá by mala byť už cez víkend definitívne uzavretá zvnútra. Ak by aj náhodou prišli snehové či silné dažďové zrážky, nemalo by to mať negatívny vplyv. Ostane dokončiť rôzne detaily, ktoré sa dajú postupne dorábať najbližší mesiac.

Finišuje sa s prácami na osvetlení i vzduchotechnike a v najbližších dňoch je v pláne zavesenie novej multimediálnej kocky nad ľad. S chladením by sme chceli začať 27. januára a v úvode februára už chceme mať hotový ľad.

Ak všetko prebehne hladko chceme stihnúť kolaudáciu do 13. februára tak, aby sme pätnásteho mohli hrať zápas s Novými Zámkami. Je to veľmi reálny predpoklad a momentálne so žiadnym iným ani nepracujeme.

Poslednou etapou bude opláštenie štadióna. To je niečo, čo sa bude realizovať najneskôr do konca roka. Nijako by to nemalo ovplyvniť prevádzku štadióna.