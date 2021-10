Tréner Liptákov dosiahol veľký zápis, je iba druhý v histórii

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Pre trénera hokejistov Liptovského Mikuláša Milana Jančušku bolo víťazstvo nad Spišskou Novou Vsou 3:1 jubilejným 400. v najvyššej slovenskej súťaži.

Podarilo sa mu to ako druhému trénerovi v histórii. Prvým je súčasný kormidelník Nitry Antonín Stavjaňa, ktorý má v súčasnosti na konte už 480 víťazstiev.

Jančuška dosiahol významný míľnik v 855. zápase trénerskej kariéry.

"Som veľmi rád, že to prišlo práve v takomto náročnom, no víťaznom zápase. Štyristo víťazných zápasov je dosť. Teším sa z toho, že to prišlo. Hor sa do piatej stovky," poznamenal po zápase.