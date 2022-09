Problémy so srdcom ho mohli stáť život. Kariéru končí mladý Slafkovského spoluhráč

TURKU. Mikael Hakkarainen oznámil v 24 rokoch koniec profesionálnej hokejovej kariéry. Informáciu priniesol portál jatkoaika.com.

Fínsky útočník trpí kardiomyopatiou. Ide o progresívne ochorenie srdcového svalu, zvyčajne jeho oslabenie. Srdce nedokáže pumpovať krv do celého tela tak, ako by malo.

Hakkarainen uviedol, že predtým, ako sa nakazil ochorením Covid-19, nemal nijaké zdravotné problémy podobného druhu.

"Znamená to, že mám vyššie riziko, že počas hrania dostanem infarkt, špeciálne pri fyzických kontaktoch," objasnil. "Je pravda, že ak by som sa rozhodol pokračovať, našiel by som si miesto, kde hrať, ale so zdravím nechcem hazardovať."