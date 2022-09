Spišiaci opäť nezdolali Michalovčanov, Suja slávil jubileum

"Do zápasu sme vstúpili veľmi zle, v prvej tretine boli domáci jednoznačne lepší a prestrieľali nás 12:3. Potom sa to vyrovnávalo a druhá tretina už bola z našej strany o dosť lepšia.

Do tretej tretiny sme vstupovali s tým, že za stavu 1:2 sa pokúsim otočiť to, no hneď sme inkasovali tretí gól. Ukázala sa obrovská sila tímu, v závere sme to silou vôle dotlačili do predĺženia.

V predĺžení bol šťastnejší súper a na základe priebehu ten bod berieme, veď v Michalovciach sme dlho nevyhrali. V predĺžení sme siahali po druhom bode, nevyužili sme presilovku a potom sme inkasovali," zhodnotil kouč Vlastimil Wojnar.

Aj po piatku platí, že hokejisti Spišskej Novej Vsi nad Michalovcami triumfovali zatiaľ naposledy ešte 6. októbra 2017, odvtedy už viac ako 20 vzájomných duelov vyhrali michalovskí hráči.