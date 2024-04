Buček v Michalovciach: Máme rodiny, deti. Je to play-off, ale nejdeme si odtrhnúť hlavy

MICHALOVCE. Po tesnej prehre domácich v úvodnom zápase semifinálovej série medzi Michalovcami a Nitrou sa čakalo, že Zemplínčania v druhom zápase potvrdia úlohu favorita. Napokon takmer tritisíc divákov už počas prvej tretiny len neveriacky krútilo hlavou a pri pohľade na konečné skóre 2:8 lovilo v pamäti spomienku na zápas, v ktorom dostali ich chlapci osem gólov. Bolo to už poriadne dávno, na začiatku októbra 2021 a zhodou okolností aj vtedy takýmto výsledkom zvíťazila v Michalovciach práve Nitra.

„Hneď v prvom striedaní sme mali gólovú šancu, potom prišiel faul a rýchly gól. Na to prišlo sedemminútové vylúčenie a to už sa ťažko dostávalo do zápasu. Stále sme mali nejaký tlak, verili sme, že dáme gól, nadýchli sa a vzápätí dala gól Nitra. A to nás dávalo do kolien,“ opísal katastrofálnu prvú tretinu michalovský útočník Dávid Buc.

Podľa neho bolo zlomovým momentom vylúčenie Mitchella Hearda, ktorý po necelých deviatich minútach za stavu 0:2 dostal sedemminútový trest – päť minút za seknutie, dve minúty za nešportové správanie a samozrejme k tomu aj predčasný odchod pod sprchy. Trestné lavice oboch tímov sa v nasledujúcich minútach napĺňali, ale Nitra dokázala presilovku využiť a po necelých 12 minútach zápasu sa po treťom góle prvýkrát v sezóne nechal vyhnať z bránky Stanislav Škorvánek. VIDEO: Highlighty zápasu Michalovce - Nitra

Striedajúci Vladimír Glosár nebol v bránke ešte ani minútu, keď Nitra využila ďalšiu presilovku a po prerušení prvej tretiny kvôli úprave ľadu pridali Nitrania ešte v hracom čase prvého dejstva aj ďalší presilovkový gól a pri stave 0:5 bolo prakticky po zápase. Valtonen bude riešiť disciplínu „Pred sériou sme boli jasný favorit a nikto z nás nečakal, že to bude také ťažké a náročné. Z toho možno vyplývala nervozita a zbytočné fauly. Musíme si to rozobrať v kabíne a pozerať dopredu,“ naznačil Buc, prečo Michalovčania nazbierali v zápase takmer sto trestných minút.

Veď okrem Hearda napokon pre tresty nedohrali zápas aj ďalší dvaja michalovskí hráči – v prvej polovici druhej tretiny dostal päťminútový trest ďalší americký legionár, obranca Sena Acolatse a v jej závere aj útočník Marek Valach, ktorý úplne zbytočne dohral Alexa Cottona a potom sa doňho ešte pustil, aj keď už ležal na zemi. „Musíme si dávať pozor na takéto veci, trápilo nás to už aj v minulosti. Treba si to ustrážiť a to je celé,“ povedal k prehnanej tvrdosti a zbytočným vylúčeniam strelec jedného z dvoch michalovských gólov Filip Vašaš. Otázku na prehnanú tvrdosť, najmä v druhej tretine, dostal po zápase aj michalovský tréner Tomek Valtonen. „Všetko je to nielen o tvrdom boji, ale aj o disciplíne. O tom, že svoje ego dáte bokom a dáte všetko pre tím. Niekedy musíte prijať úder, niekedy musíte odísť a my sme to neurobili. Je to neprijateľné. Určite budeme reagovať. To je na sto percent isté,“ naznačil Valtonen.

Vašaš: Spolu vyhrávame aj prehrávame Valtonen priznal, že jeho tímu dosť chýba kanadský útočník Matthew Santos, ktorý bol gólovým ťahúňom štvrťfinále. Pred nedeľňajším zápasom v Nitre, ktorí Michalovčania potrebujú vyhrať, k nemu s veľkou pravdepodobnosťou pribudnú minimálne jeden a možno všetci traja päťminútoví hriešnici, ak stihne rozhodnúť disciplinárka.

„Santos bol jedným z našich najlepších hráčov vo štvrťfinále. Bol klasickým strelcom. Je ťažké ho nahradiť. Ale máme tu kvalitný tím, ktorý sa skladal už pred sezónou. Musíme si jednoducho pomáhať, aby sme chýbajúcich hráčov nahradili. Pred rokom sme boli ešte v horšej situácii, dokonca obrancovia hrali v útoku. Jednoducho každý musí dať zo seba maximum,“ zdôraznil Buc.

Napriek dvom domácim prehrám sa podľa Vašaša určite nevzdávajú. „Kým niekto nevyhrá štyri zápasy, tak nie je koniec. Musíme sa zmobilizovať a nastaviť hlavy na nedeľu, na prvý zápas v Nitre. Sme jeden tím, spolu všetci vyhrávame, spolu všetci prehrávame. Sme výborná partia, takú som ešte nezažil. Teraz je o to dôležitejšie si pomôcť. Otočky oveľa viac chutia, ako keď sa vyhrá 4:0,“ dodal michalovský útočník. Divný zápas „Mám divný pocit z toho zápasu. V prvej tretine to bol vyrovnaný hokej, ale my sme vyhrávali 5:0 a potom sa už inak hrá. Dnes to bolo naozaj netradičné z akých pozícií nám tie góly padali a ako ľahko. Ale nesmieme odpadávať z tohto výsledku,“ priznal dvojgólový Tomáš Hrnka, ktorý v presilovej hre už v druhej minúte aj s pomocou korčule domáceho obrancu Martina Bodáka otváral skóre zápasu. Nadviazal naňho aj Samuel Buček, ktorý ku jednému gólu pridal aj jednu asistenciu: „Dnes nám to tam napadalo. Ale priznám sa, že nemám rád takéto zápasy, lebo potom sa dejú všelijaké divné veci na ľade. Nie som toho zástanca, ani fanúšik. Je to play-off, ide sa na doraz, ale každý by si mal uvedomiť, že všetci máme nejaké rodiny, niektorí aj deti a nejdeme si na ľad odtrhnúť hlavy. Dnes to nebol ich deň, bol to náš deň. Ale aj ďalší zápas v Nitre začína od nula nula.“

Veria v silu domáceho ľadu Buček hovoril o dianí v druhej tretine a v hodnotení zápasu sa k nemu vrátil aj asistent trénera Ivan Švarný: „Boli tam ostrejšie súboje, s čím treba rátať, keď je ten gólový rozdiel vysoký. Snažili sme sa hráčov poučiť, aby si rýchlo posúvali puk a nerobili zo seba terče. To sa nám podarilo, vyšli nám presilovky a ku koncu sme zápas kontrolovali a už sa len dohrávalo.“ Pred začiatkom semifinálovej série asi málokto z Nitranov počítal s tým, že si zo Zemplína odvezú domov dve víťazstvá a kapitán Branislav Mezei zavesí v šatni na play-off reťaz už deviaty víťazný puk. „Reťaz symbolizuje našu silu, našu nezlomnosť. Každý jeden článok má svoje meno a verím, že puky, ktoré na ňu viažeme, budú ešte pribúdať. Sme radi, že sa nám podarili dve víťazstvá, ale s pokorou musíme ísť ďalej. Michalovce sú stále favoritom,“ prízvukoval Švarný. Nitrania by boli určite radi, ak by sa už na východ vracať nemuseli. „Máme dve víťazstvá. Samozrejme, že by sme boli radi, ak by sme sa už nemuseli vracať do Michaloviec. Doma budeme mať veľmi veľkú podporu od ľudí a verím, že nám domáce prostredie pomôže k ďalšiemu víťazstvu. Ale uvidíme v nedeľu,“ dodal Hrnka.

Aj podľa Bučeka je dôležité nezaspať po takomto výsledku na vavrínoch a ostať pri zemi. „Vždy je fajn, keď sa vyhráva. Ale nesmieme nič podceniť, séria ešte ani zďaleka nekončí. Musíme ísť do každého zápasu na sto percent a ja verím, že budeme úspešní aj doma. V Nitre bude plný dom a pred tým našim sa hrá super. Tešíme sa."