ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Nitra dnes (2. zápas semifinále, Tipos extraliga, LIVE)

Úvodnú konfrontáciu semifinálovej série zvládli lepšie hostia z Nitry , v Michalovciach triumfovali výsledkom 3:2. Domáci pritom viedli, v základnej časti najnižšie umiestnený celok zo všetkých mužstiev v play-off ale opäť ukázal, že nie je len do počtu. Po vyradení majstrovského Popradu sa Nitrania dostali do veľmi výhodnej pozície, okrem skvelej obrany rozhodol najmä ich prvý útok. Víťazný gól zaznamenal Filip Bajtek.

