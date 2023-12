Ukázal srdce odchovanca. Bakoš ostane v Spišskej Novej Vsi do konca sezóny

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš sa dohodol s klubom HK Spišská Nová Ves na spolupráci do konca prebiehajúcej sezóny 2023/2024.

Jeho dres oblieka od novembra 2023, keď sa s vedením dohodol na zmluve do decembrovej reprezentačnej prestávky, no napokon ostane na Spiši do konca ročníka.

Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.