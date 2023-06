Studenič: Chcem sa ráno zobudiť a mať stabilné miesto v tíme NHL

„Odohral som takmer osemdesiat zápasov v sezóne. To mi viac pomohlo. O rok skôr som hral síce viac zápasov v NHL, ale jeden zápas som odohral a dva sedel na tribúne. V tomto ohľade to bolo teda lepšie,“ povedal v rozhovore pre Sportnet.

Celý rok hodnotím pozitívne. Zo začiatku som nebol veľmi rád, že som skončil na farme. Prehodnotil som si to však. V tíme Texas Stars som mal veľa priestoru na ľade. Chcel som to využiť na zlepšenie. Mal som super sezónu, ktorá mi dala najviac zo všetkých, ktoré som kedy hral. Veľmi mi to pomohlo aj psychicky. Vyhral som sa.

Ako to vyzerá s vašou letnou prípravou?

Boli ste sklamaný?

Sústredil som sa na svoj hokej na farme. Chcel som hrať čo najlepšie. Keď ma povolali, tak som sa chcel prezentovať dobrou hrou. Podarilo sa mi to. Mal som skvelé zápasy.

Nemôžem teda povedať, že by som bol sklamaný. Odohral som takmer osemdesiat zápasov v sezóne. To mi viac pomohlo. Rok predtým som síce hral viac zápasov v NHL, ale sedel som aj na tribúne. V tomto ohľade to bolo teda lepšie.

V kanadskom bodovaní ste boli produktívny. V základnej časti ste zaznamenali 48 bodov za 21 gólov a 27 asistencií.

Áno, aj osobné štatistiky boli super. Bol som však rád, že som hral v každej hernej situácii, či už to boli presilové hry alebo oslabenia. Bol som jeden z najvyťažovanejších hráčov v tíme. Tým pádom som bol veľa na ľade a cítil som dôveru trénera. Potom mi to tam aj viac padalo.

V Dallase ste mali na drese meno s diakritikou. Ako k tomu prišlo?

Neviem presne. Naši kustódi v Dallase mi povedali, že mi dajú diakritiku na dres. Spýtali sa ma, či to tak chcem. Odpovedal som pozitívne. Bolo to super, že som mal meno napísané tak, ako má byť. Už som si však zvykol byť bez toho. Bolo to milé prekvapenie.

V NHL sa snažia moje meno vysloviť správne. Komentátori si dávajú na tom záležať. Keď ma však niekto stretne prvýkrát, tak mi povie “Studenik“.