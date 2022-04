Hossa podpíše zmluvu s Chicagom! Kariéru ukončí ako "jastrab"

"Mám odtiaľ veľa spomienok, či už takých, ktoré sme vytvorili so spoluhráčmi, a to vrátane troch Stanley Cupov, alebo tých, ktoré mám mimo ľadu s mojou rodinou. Fanúšikovia nás prijali ako jedných z nich a správali sa k nám veľmi milo, kamkoľvek sme prišli.

Odísť do dôchodku ako jastrab je splnený sen a nedokázal by som si predstaviť, že by som oficiálne ukončil kariéru iným spôsobom. Chcel by som sa poďakovať rodine Wirtzovej za to, že sa tento sen stal skutočnosťou a za všetko, čo pre mňa urobili, odkedy som podpísal zmluvu s týmto klubom."

Štyridsaťtriročný bývalý forvard Ottawy, Atlanty, Pittsburghu, Detroitu a Chicaga bol v roku 2021 uvedený do Siene slávy NHL. Išlo o výnimočný prípad, keďže vtedy stále nebol oficiálne v hokejovom dôchodku.