Liptáci zvládli štvrtý duel bravúrne, chcú prepísať históriu. Do Zvolena nepôjdu brániť

„Celý zápas sme hrali dobre. Od prvej do poslednej minúty. Takto má vyzerať play-off hokej,“ hovoril po stretnutí domáci útočník Martin Réway.

Doplnil ho aj zadák Peter Hraško: „Brali sme to ako siedmy zápas play-off. Mali sme nôž na krku a sme radi, že sme to otočili a vyhrali pred domácim publikom.“

Radosť hráčom ale robili tak či tak svojím neúnavným povzbudzovaním. Zverenci trénera Juraja Faitha sa za to poďakovali v záverečnej ďakovačke a nekončiace potlesky ich na ľad zo šatne vyhnali ešte raz.

Zvolenčania mali šance chopiť sa vedenia, ale rýchlu akciu Marcineka s Csányim zmarila obrana Mikulášanov. O pár minút na to ich potešil aj ich útok, po rýchlej kontre a efektnom vstupe do pásma našiel Réway Avcina a ten sa nemýlil a zvýšil na 2:1.

Nemuselo ich to ale mrzieť dlho, ešte v tej istej presilovke sa presadil Egle strelou do horného rohu brány. Už o dve a pol minúty prišlo zvýšenie na 4:1, Hraško strelil puk na bránu a ten preletel až za chrbát Kupského.

Peter Hraško (Liptovský Mikuláš) a Alexandre Fortin (Zvolen) počas hokejovej kvalifikácie o postup do play off hokejovej Tipos extraligy medzi HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen. (Autor: TASR)

„Ťažký zápas. My sme to nezvládli, čo nás mrzí. Mikuláš nás predčil v defenzíve, ťažko sa nám tam dostávalo, vyhrávali osobné súboje,“ hovoril sklamaný Zvolenčan Marek Hecl.

Hostia to skúšali bez brankára už od 55. minúty a vtedy sa im podarilo vytvoriť si tlak, ale bez úspechu. Z posledného gólu stretnutia sa tešil Liptovský Mikuláš. Quince uzavrel na 5:1 gólom do prázdnej brány.

V záverečnej časti hry domáci ubránili dôležité oslabenie, veľa síce netvorili, ale do výraznejších šancí nepustili ani Zvolen.

„Nemyslím si, že by sme hrali nejako inak. Nasadenie bolo od prvej do poslednej minúty a to je kľúčové,“ hodnotil Réway.

„Vedeli sme, že musíme hrať až do poslednej minúty,“ prízvukoval Martin Réway. „Oni využijú každú chybu, majú tam veľmi šikovných hráčov. Keď poľavíte na dve, tri minúty, sú schopní dať dva, tri góly.“

Vo štvrtom zápase to už bolo inak. Druhá tretina bola pre domácich azda najvydarenejšia. Súpera v nej prestrieľali 18:8 a na góly vyhrali 2:0. Hráči Hk 32 po stretnutí hovorili, že toto bolo niečo, na čo si chceli dať pozor.

Peter Zuzin, Alexandre Fortin (Zvolen) a Marland Quince (Liptovský Mikuláš) počas hokejovej kvalifikácie o postup do play off hokejovej Tipos extraligy medzi HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen. (Autor: TASR)

„V súbojoch. Tlačili sme sa viac do brány, beci skvele podporovali útok a výborne nám zachytal brankár.“

Ďalšie dva zápasy ovládol Zvolen. Najprv 7:6 po predĺžení a následne 7:4. V tom štvrtom opäť nebola núdza o góly.

„Človek nevie, čo očakávať od ďalšej tretiny. Toľko gólov som v play-off ešte nezažil,“ hodnotil štýl série zvolenský útočník Marek Hecl.

V nedeľu chcú prepísať históriu

Po výhre mali úsmevy na tvári domáci hokejisti. Do nedeľného stretnutia pôjdu nabudení.

„Je to zápas o všetko, ja si myslím, že my by sme nič meniť nemali. Určite tam nepôjdeme brániť,“ avizoval Peter Hraško.

„Keď ich napádame, vidíme, že to prináša ovocie. My to chceme vyhrať, chceme prepísať históriu po 15 rokoch. Pevne verím, že toto publikum si ešte pozrie štvrťfinále.“

Hokejisti Liptovského Mikuláša vo vyraďovacích bojoch hrajú vôbec prvýkrát od roku 2009. Vtedy si zahrali vo štvrťfinále práve so Zvolenom, ktorému podľahli 2:4 na zápasy.