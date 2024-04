Hudáčka nabudil bolestivý zákrok súpera. Potom pálil ako Ovečkin

"Sadlo mi to. Mal som však len dve alebo tri strely, takže som bol efektívny. Som rád, že som gólmi pomohol tímu," uviedol.

Najskôr si pripísal asistenciu pri úvodnom góle Marka Daňa a následne sa zaskvel dvoma delovkami, za ktoré by sa nehanbil ani druhý najlepší strelec v histórii NHL Alexander Ovečkin.

"Dostal som krosček a trochu ma to zabolelo. Musel som si to ľadovať. Tento moment ma však vyhecoval," priznal odchovanec Spišskej Novej Vsi.

"Sú to veci, ktoré vidí veľa ľudí a toto sa v našom tíme robiť nebude. On je skúsený hráč a mal by si na to dať pozor," hovoril Zadina po druhom zápase.

Napriek tomu, že sa do vedenia 2:1 na zápasy mohol po sobotňajšom zápase dostať len jeden tím, obaja tréneri hodnotili výkon svojich zverencov pozitívne.

Do prvého pardubického útoku sa posunul iný hráč so skúsenosťami z NHL Martin Kaut a len do druhého zápasu v play-off nastúpil Robert Říčka.

"Neodohrali sme zlé stretnutie, bolo to z našej strany dobré. Chýbal nám však gól v presilovke. Šance sme si vytvárali, no nepremieňali a preto vyhral súper. Verím, že v nedeľu to bude lepšie," povedal Zadina.

Prevahu Pardubíc dokazuje aj štatistika striel na bránku 44:26, no napriek tomu má bližšie k zisku Masarykovho pohára Třinec.