Kto zastaví Košice? Spišiaci to nedokázali ani s Martinom Bakošom, dal si jeden bod z desiatich

„Vôbec to nebol jednoduchý zápas, mali sme aj trochu šťastia a opäť nás podržal Riči (brankár Riečický). Po našom treťom góle sa im to trochu rozsypalo, ale určite to nebolo tak, že sme ich nejako brutálne prehrávali.

Mali sme zápas pod kontrolou, ale aj oni mali svoje šance. Bol to vyrovnaný zápas s trochu lepšou našou koncovkou,“ hodnotil zápas center Eduard Šimun, ktorý svojim prvým gólom sezóny poslal v tretej tretine Košice do dvojgólového vedenia, čo sa napokon ukázalo ako zlomový moment zápasu.