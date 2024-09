Hral so Slafkovským, rýchlo sa zranil. Dach sa cíti pripravený na novú sezónu

V prvej sezóne za Canadiens odohral 58 zápasov a zaznamenal 14 gólov a 24 asistencií. Počas druhej, v ktorej mal byť oporou tímu, stihol odohrať len dve stretnutia. Tretí muž draftu v roku 2019 nastupoval v úvode minulého ročníka v druhom útoku so Slafkovským.

V domácom stretnutí so Chicagom (3:2) ho hosťujúci obranca Jarred Tinordi poslal v prvej tretine na vlastnú striedačku a Kanaďan vtedy odišiel do šatne a už nezasiahol do zápasu.

Dach v pondelok uviedol, že uprednostňuje hru na pozícii centra, ale je ochotný prispôsobiť sa všetkému, čo od neho trénerský štáb bude požadovať.