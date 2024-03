Hrajú Vegas nefér? Je to smiešne, oboril sa manažér po zisku zvučných posíl

Nemohli by to však urobiť nebyť pravidiel o platovom strope. V druhom ročníku po sebe zaradili na listinu dlhodobo zranených hráčov kapitána Marka Stonea, čím si uvoľnili miesto a nakúpili hráčov.

Mnohých fanúšikov to napajedilo a "zlatí rytieri" čelia útokom z podvádzania. Keď sa ich totiž novinári pýtali na dátum návratu Marka Stonea a či to náhodou nebude prvý zápas play-off, ako to býva, neponúkli bližšie stanovený termín.