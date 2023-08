Dvaja Slováci i veľké hviezdy. Ktorí hráči stále čakajú na kontrakt v NHL?

V nasledujúcom článku sa pozrieme na päť hráčov, ktorí stále nemajú zmluvu v NHL pre sezónu 2023/24 a očakávame, že do nej nastúpia.

NEW YORK. Základná časť sezóny 2023/24 v NHL odštartuje 10. októbra. Tímová príprava na sezónu sa blíži a viacerí hráči ešte nemajú klub.

Najznámejším menom v tomto výbere je Patrick Kane. Trojnásobný víťaz Stanley Cupu s Chicagom počas minulej sezóny prvýkrát menil dres. Prestúpil do New Yorku Rangers, ale veľký úspech v play-off nedosiahol.

Dnes už 34-ročný krídelník absolvoval prvého júna procedúru bedrového kĺbu, z ktorej sa bude zotavovať štyri až šesť mesiacov. Dá sa teda očakávať, že nový kontrakt ešte tak skoro nepodpíše.

Keď na podpis príde, určite pôjde o menšiu hodnotu oproti tej predošlej. Počas uplynulých ôsmich rokov zarábal 10,5 miliónov ročne. Výkonnosť draftovej jednotky z roku 2007 ale v posledných rokoch klesala.

Záujem o zisk skúseného Američana by mohli mať favoriti na zisk Stanley Cupu. Ak by s ním podpísali zmluvu počas sezóny, v platovom strope by zaberal menej priestoru.

Pat Brisson, ktorý je agentom Kanea, pre ESPN povedal:

"Očakávame, že Kane podpíše kontrakt do konca sezóny s jedným z favoritov na titul vtedy, keď bude zdravý. Potom bude opäť neobmedzený voľný hráč v lete 2024. Bude o rok starší, o dosť zdravší a platový strop by mal po dlhšom čase výraznejšie porásť."