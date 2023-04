Slafkovský sa zúčastní na exhibícii legiend, vyskúša si aj skutočnú streľbu z bufetu

BRATISLAVA. Na exhibícii "All Star legendy" sa okrem bývalých slovenských hokejistov a osobností predstaví aj Juraj Slafkovský.

"Nomináciu do All Star legiend tvorí bezpochyby najkompletnejšia zostava osobností za posledné roky," uviedol organizátor podujatia Richard Lintner.

Fanúšikovia sa môžu tešiť na hokejový zápas, súťaže zručností aj špeciálnu streľbu z bufetu à la Juraj Slafkovský.

"Nikdy som neuvažoval, aké je to strieľať z ozajstného bufetu, ale verím, že to bude zábava. Teším sa na to," uviedol najvyššie draftovaný Slovák.