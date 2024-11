Zbieral iba mínusky, prepadol sa až do štvrtej formácie. Slafkovský: Zaslúžil som si to

Už to neplatí, lebo sobotný duel Montrealu proti Vegas slovenskému mladíkovi vôbec nevyšiel. Slafkovský v ňom nielen že nebodoval, ale nazbieral štyri mínusky. Tréner Martin St. Louis po druhej tretine reagoval jeho preradením z prvého do štvrtého útoku.

Po chybe Slafkovského a strate puku v útočnom pásme v polovici druhej tretiny išli hráči Vegas do prečíslenia a Barbašev zvýšil na 3:0 pre hostí. Celkovo za vyše 16 minút na ľade si slovenský krídelník okrem mínusiek pripísal už len štyri bodyčeky.

"Ani neviem, čo mám povedať. Mal som štyri mínusky a horšie, ako som hral v druhej tretine, to už ani nemôže byť. Chápem trénera, že to urobil. Zaslúžil som si to," skritizoval sám seba Slafkovský v pozápasovom rozhovore pre zámorské médiá na webe Montrealu.

Keď pred takmer dvoma týždňami exceloval tromi asistenciami v zápase proti Buffalu, zdalo sa, že ho to nakopne k zvýšenej produktivite a lepšej hre.

VIDEO: Zostrih zápasu Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights