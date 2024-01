Tréner Tampy dosiahol jubilejný 500. triumf, Tkachuk dosiahol čistý hetrik

NEW YORK. Hokejový tréner Jon Cooper dosiahol 500. víťazstvo na striedačke Tampy Bay v NHL.

Na dosiahnutie tohto míľnika potreboval tretí najmenší počet zápasov (839) spomedzi všetkých hlavných trénerov v profilige a je šiesty, ktorý to dokázal s jedným tímom. Skôr sa to podarilo len Scottymu Bowmanovi (825 zápasov) a Brucovi Boudreauovi (837).

Je to privilégium

V ročníkoch 2019/20 a 2020/21 bol s mužstvom úspešný, no v treťom Lightning proti Coloradu.

V troch sezónach za sebou sa dostal z tímom, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Erik Černák, až do finále o zisk Stanleyho pohára.

Moja dôvera v nich a ich dôvera vo mňa, to je podľa mňa veľký dôvod, prečo to funguje už desať rokov," uviedol Cooper podľa nhl.com.

"Nikdy som si nemyslel, že budem trénovať jeden zápas v tejto lige, nehovoriac o tom, že sa mi podarí s tímom triumfovať v 500 stretnutiach. Je to privilégium byť v tejto súťaži. Mám obrovské šťastie, že som v tejto situácii s vlastníkmi a manažmentom, ktorý tu je.

V stretnutí proti Los Angeles to však dlho vyzeralo na radosť hostí. Kings viedli v stretnutí 2:0 po dvoch tretinách, keď sa presadili Phillip Danault a Matt Roy, no ani to nestačilo tímu na víťazstvo.

Tampa v tretej vyrovnala vďaka Tylerovi Mottemu a Brandonovi Hagelovi a po 122 sekundách extračasu rozhodol o víťazstve Nick Perbix. Černák sa vrátil do zostavy Lightning po troch zápasoch, keď nehral pre zranenie v hornej časti tela.

VIDEO: Zostrih zápasu Tampa - Los Angeles