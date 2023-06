Nedávno sa liečil zo závislosti od alkoholu. Kouč Bruins je najlepším trénerom v NHL

Zisk ocenenia bol preňho veľmi emotívny. V roku 2019 ho prepustili z organizácie Dallas Stars pre problémy s alkoholom. Podstúpil liečenie a Bruins mu ako prví po zverejnení jeho problémov dali šancu vrátiť sa do funkcie hlavného trénera v NHL.

"Pre tých, čo sa trápia. Môžete to zmeniť, ale sami na to nestačíte. Potrebujete tím, potrebujete komunitu. A nezvládol by som to bez rodiny," odkázal.

"Trochu neverím tomu, že tu dnes stojím, hlavne, keď myslím na to, kde som bol pred tri a pol rokmi. Nevedel som, či budem môcť ešte niekedy trénovať. Som veľmi vďačný za to, že som dostal druhú šancu."