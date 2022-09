Zachytá si viac ako vlani? Podľa experta odchytá Halák 30 až 35 zápasov

Tridsaťsedemročný bývalý reprezentant Slovenska by mal v najbližšom ročníku kryť chrbát Rusovi Igorovi Šesťorkinovi, úradujúcemu víťazovi Vezinovej trofeje pre najlepšieho gólmana profiligy. "Generálny manažér Chris Drury vyriešil post náhradného brankára tak, že sa rozlúčil s Alexandrom Goergijevom a na jeho miesto získal skúseného Haláka. Šesťorkin odchytal v základnej časti minulej sezóny 53 zápasov, najviac v kariére.

BRATISLAVA. Zámorský expert Adam Proteau z portálu The Hockey News si myslí, že slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák odchytá v sezóne 2022/23 za tím New York Rangers v zámorskej NHL 30 až 35 zápasov v základnej časti.

Ten považuje Slováka za lepšiu voľbu ako 26-ročného Rusa, ktorý sa narodil v Bulharsku.



"Halák neodchytal viac ako 19 zápasov od sezóny 2019/20, keď v drese Bostonu Bruins zasiahol do 31 stretnutí. Ak však zostane zdravý, bude spoľahlivejší ako bol Georgiev," dodal Proteau, podľa ktorého budú výsledky "jazdcov" opäť závisieť najmä od formy Šesťorkina.

V minulom ročníku ich doviedol v play off až do finále Východnej konferencie, kde ich vyradili neskorší neúspešní finalisti z tímu Tampa Bay Lightning aj so slovenským obrancom Erikom Černákom v zostave.