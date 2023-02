Vymenia ho? Vrána sa vracia z farmy do Detroitu, vraj pre možný trejd

DETROIT. Klub Detroit Red Wings povolal z farmy útočníka Jakuba Vránu. Čech tam pôsobil od návratu z Asistenčného programu NHLPA.

Podľa oficiálnych správ môžeme za dôvod tohto ťahu považovať skutočnosť, že "červené krídla" umiestnili na listinu zranených hráčov forvarda Lucasa Raymonda. Niektorí novinári si však myslia, že sa ho Red Wings pokúsia vymeniť. Otvorene o tom písali trebárs na portáli Detroit Free Press.

Vrána už o tejto téme hovoril s médiami. Preferuje zostať v Detroite.

"Aby som k vám bol úprimný, som hrdým hráčom Red Wings. Milujem logo na mojej hrudi. Prajem si, aby som za tento klub mohol hrať do konca života. No nemôžeme predbiehať. Koncentrujem sa vždy na ďalší deň a chcem byť znova súčasťou toho tímu," povedal počas pobytu na farme pre The Athletic.