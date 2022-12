Vrána sa čoskoro vráti do NHL, rozohrá sa však v nižšej súťaži

Pred sviatkami začal trénovať s klubom a čoskoro sa zapojí aj do zápasovej akcie. Najprv ale v AHL v klube Grand Rapids Griffins. Tam sa bude môcť v troch zápasoch rozohrať.

DETROIT. Český hokejista Detroitu Red Wings Jakub Vrána sa po absolvovaní asistenčného programu NHLPA vracia do zápasovej akcie .

Tieto stretnutia Grand Rapids odohrajú do konca roku 2022. V drese Red Wings by Vrána mohol nastúpiť 4. januára proti New Jersey.