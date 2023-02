Chytal každý zápas, vyháňali ho z ľadu. Nechcel som to, vraví brankár Nových Zámkov

Väčšinu vašej kariéry ste odohrali doma v Česku. Ako sa vám páči na Slovensku?

Je to viac-menej podobné. Asi všetci vieme, že česká extraliga je o trochu lepšia, ale myslím si, že top tímy ako Slovan, Košice, Zvolen by sa v českej extralige uchytili a určite by tam nehrali druhé husle. Ťažko to porovnávať, ale zatiaľ sa mi tu páči a som spokojný. V klube máme všetko, čo potrebujem, nemám dôvod sa na niečo sťažovať.