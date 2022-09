Nechal milióny a ušiel do Ruska. Pred 12 rokmi sa Kovaľčuk upísal „diablom“

NEW JERSEY. Rok 2010. Prvý júl. Školákom sa začali prázdniny, hviezdam z NHL príjemné starosti. Mohli si vyberať, kde budú hrať v nasledujúcich rokoch.

Medzi nimi bol aj Iľja Kovaľčuk. Ten počas ročníka 2009/10 prestúpil z Atlanty do New Jersey. Bol za to rád, veď za prvé štyri roky v lige odohral len štyri zápasy v play off.

Devils mali stále lákavý tím. V onej sezóne vyhrali divíziu a suverénne sa dostali do vyraďovacej fázy, kde síce padli v prvom kole po piatich zápasoch proti Philadelphii, no šanca na prvý Stanley Cup pre Kovaľčuka stále žila.