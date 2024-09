VIDEO: V úniku sa nemýlil. Honzek skóroval proti Vancouveru

NEW YORK. Samuel Honzek strelil gól v poslednom zápase turnaja Young Stars Classic, kde sa predstavil v tíme spolu s ďalšími talentmi Calgary Flames.

V noci na utorok hrali proti Vancouveru. Hoci ešte v polovici zápasu viedli, napokon prehrali 3:4. O posledný zásah v stretnutí sa postaral práve slovenský útočník.

Keď si nakorčuľoval pred modrú čiaru, zbadal ho spoluhráč Gridin. Poslal mu puk a Honzeka už obrancovia nedobehli. Brankára prekonal strelou popri vyrážačke.

"Matvej ma krásne našiel a už bolo len na mne, aby som to zakončil. Som rád, že som to dostal do siete," okomentoval svoj gól.