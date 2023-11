Výkon Godlu bol kľúčový. Spokojný som len s druhou časťou zápasu, hovorí Jendek

Domáci viedli už po 20 sekundách hry, keď sa presadil Chris Brown. Bystričania síce odpovedali gólpm Mathewa Wilkinsa, no potom už mali hru v rukách "belasí".

"Je vidieť, že mužstvo hrá úplne inak, keď už trošku odskočíme súperovi a ukazujú sa tie kvality. Je tam presnosť prihrávok, krásne kombinácie. V určitých momentoch sme však zbytočne nervózni a to musíme odstrániť. Na tom musíme veľa pracovať," hovorí Jendek.

"V úvode sme nedodržali to, ako sme chceli začať a stálo nás to gól. No myslím si, že tím ukázal silu, dostal sa naspäť, hra bola v poriadku, boli tam šance a vyrovnali sme na 1:1.

Potom sme však mali päťminútové vylúčenie, bránili sme ho dobre, ale trochu sa od nás odklonilo šťastie.

Tak to pokračovalo počas celého zápasu, keď sme nevyužili naše šance. Súper po našich chybách skóroval a za stavu 1:5 sa už hral trochu iný hokej," uviedol generálny manažér Baranov Ľuboš Pisár.