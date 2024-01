Nehral od zisku Stanley Cupu. Kapitán Colorada sa vrátil na ľad

Svedčia o tom obrázky zo štvrtka. Švédsky útočník sa vrátil do Colorada a so spoluhráčmi vykorčuľoval na ľad, aby sa podľa možností zapojil do tréningového procesu.

Posledným súťažným zápasom tridsaťjedenročného Švéda bol rozhodujúci finálový zápas v roku 2022, po ktorom ako kapitán zodvihol Stanley Cup.

Odvtedy nehráva pre problémy s kolenom. Absolvoval minimálne tri operácie vrátane transplantácie chrupavky.

Avs neoznámili, kedy by mohol odohrať prvý duel po dlhej maródke. Rozhodne by im pomohlo, ak by sa stihol doliečiť do play-off.