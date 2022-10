Mešár v príprave bodoval, chválil ho tréner aj spoluhráč

Laval začína sezónu AHL v piatok 14. októbra. Stále nie je jasné, kde Filip Mešár odohrá kompletnú sezónu.

Ešte pred týmto zápasom sa na jeho adresu vyjadril tréner Houle: "Bude ťažké pre neho ostať v Lavale, pretože máme mnoho dobrých útočníkov."

Slovák sa k nim ale svojimi výkonmi určite radí. Ak by nedostal miesto v AHL, je pravdepodobné, že klub by ho poslal do juniorskej OHL do klubu Kitchener Rangers.