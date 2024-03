Ďalší hráč Washingtonu priznal psychické problémy. Opustil tím pred bojmi o play-off

WASHINGTON. Klub Washington Capitals už približne dva týždne bojuje o play-off bez obrancu Ethana Beara. Tento stav bude pokračovať.

Dvadsaťšesťročný Kanaďan sa prihlásil do asistenčného programu hráčskej asociácie NHLPA. Je určený pre hráčov s psychickými problémami či na liečbu závislostí od alkoholu alebo drog.

Dátum jeho návratu nie je stanovený. Vrátiť sa môže, až keď mu to dovolia administrátori projektu. Keďže do konca základnej časti zostáva 11 stretnutí a Caps sa nemusia prebojovať do vyraďovačky, možno si v prebiehajúcom ročníku už nezahrá.