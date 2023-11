Chceli Stanley Cup, sú poslední. Odvráti McDavidova družina blížiacu sa katastrofu?

EDMONTON. "Tak, a to by mohlo byť všetko, kamoš." "To hej." Ak sa ľudia čítajúci z pier nepomýlili, takto prebiehala debata medzi hlavným trénerom Edmontonu Oilers Jayom Woodcroftom a jeho asistentom Davidom Mansonom po prehre proti San Jose Sharks v noci zo štvrtka na piatok. Zachytil ju kameraman v priamom prenose. Koniec ich pôsobenia na lavičke klubu je na spadnutie. Mužstvo, zdá sa, potrebuje nový impulz. A ani oni sami nevedia, ako bude vyzerať zajtrajšok. Oilers šokujú, ale v tom najhoršom slova zmysle. Sharks, terč vtipov mnohých fanúšikov za hororový štart do sezóny a nevídané debakle, sa po vzájomnom zápase dotiahli na tím, ktorý mal byť favoritom na Stanleyho pohár.

Nik v doterajšom priebehu základnej časti NHL nenazbieral menej bodov ako Edmonton - mužstvo vedené najlepším hokejistom na svete. Tím, ktorý vlani desil svojou intenzitou, ofenzívou a presilovkami.

Cielili len na Stanley Cup Takýto štart by od nich nečakal ani najväčší neprajník. Pred sezónou sa zdalo byť všetko v poriadku, Oilers sa dokonca zišli na ľadovej ploche v rámci prípravy skôr ako u nich býva zvykom. Dôvodom bolo, že si nechceli nechať ročník 2023/24 ujsť pomedzi prsty. Vlani vypadli z druhého kola play-off a už to hodnotili ako veľké sklamanie. "Myslím si, že to hovorí veľa o tom, ako sme nastavení. Každý je vyhecovaný, motivovaný a odhodlaný a všetci sme v tom spolu," hovoril pred sezónou kapitán Connor McDavid, ktorý skorší štart prípravy inicioval. Do sezóny vstupoval s jediným cieľom. Priniesť do Kanady Stanley Cup po dlhých 31 rokoch. "Staré príslovie hovorí, že musíš najprv prehrať, aby si sa naučil vyhrávať. A hoci je to bolestivé, je to pravda," tvrdil McDavid. "Väčšina víťazných tímov si čímsi takým prešla. Nie je to ľahké, ale dalo nám to už veľa cenných lekcií. Je na nás, aby sme ich využili."

V podobnom duchu sa vyjadroval jeho nemecký spoluhráč Leon Draisaitl. "Hovoríme to skoro každý deň. Chceme Stanley Cup. O tom niet pochýb. Lenže hráme proti 31 tímom s rovnakým cieľom. Nie sme tu sami. Budeme mať lepšie aj horšie obdobia, ale verím, že máme dostatočne silnú partiu na to, aby sme to dokázali. Sme správne nastavení a veľa sme sa v ostatných rokoch naučili. Teraz to chce správny štart." Mesiac po základnej časti nemôžu uveriť, na akých priečkach sa pohybujú. Už to nie je o dominancii, ladení formy a detailov. O “správnom štarte” z Draisaitlovho vyjadrenia ani chýru, ani slychu. Chce to reštart. Edmonton získal z prvých 12 duelov len 5 bodov. Strelili 31 gólov a inkasovali ich 50. Prehrali posledné štyri zápasy a celkovo sa počas prebiehajúcej sezóny z výhry zatiaľ tešili iba dvakrát. Čo je s kapitánom? Sám Connor McDavid prežíva azda najväčšiu krízu svojej kariéry. Po 10 dueloch má na konte dva góly a osem asistencií. V minulom ročníku nastrieľal 64 gólov a dokopy zaznamenal 153 bodov. Navýšil zdanlivo nepreskočiteľnú latku a čakalo sa, či dokáže v tomto zlepšovaní ešte pokračovať. Do konca základnej časti ešte zostáva 70 zápasov a v jeho prípade sa za ten čas dá stihnúť mnohé. Ale od slabého štartu Edmontonu nemožno oddeliť otázny úvod sezóny v podaní hviezdneho kapitána.

Connor McDavid. (Autor: TASR/AP)

Momentálne je až štvrtý najproduktívnejší hráč v tíme. Prvý je Draisaitl s 15 bodmi, za ním nasledujú obranca Evan Bouchard a Zach Hyman. “Musím byť lepší. Musím viac prispieť mužstvu a hrať, ako dokážem. Som kľúčovou súčasťou tohto kolektívu, ale nehrám dobre,” povedal pre Sportnet sebakriticky, ale frustrácia z neho nesrší.

“Každý je z tohto štartu sklamaný. Toto sme neočakávali. Ale nemôžem sa tu zložiť. Musím vyžarovať iskierku nádeje.” Generačný supertalent roky častovaný všemožnými superlatívmi je aktuálne na 109. pozícii bodovania. Pred ním sú aj hráči ako Noah Dobson, Filip Hronek, Andrej Kuzmenko, Casey Mittelstadt či Frank Vatrano. Odkaz nefunguje Oilers, pochopiteľne, cítili silnú šancu na zvrátenie blížiacej sa katastrofy v zápase proti San Jose. Kalifornský tím nehrá dobre a zaslúžene je na poslednom mieste. Pred týmto stretnutím poslali “olejári” na farmu päťmiliónového brankára Jacka Campbella. Podľa kouča Woodcrofta to bol odkaz pre celý tím. Očakával, že proti Sharks odohrajú najlepší zápas sezóny. Nestalo sa. Hoci Edmonton súpera prestrieľal pomerom 41:18, prehral 2:3. Na mužstvo sadla povestná deka. "Ani neviem, čo povedať. Každý zápas prestrieľame súpera a nič z toho. Som sklamaný," hovoril zlomený Draisaitl po ťažko znesiteľnej porážke. VIDEO: Zostrih zo zápasu San Jose - Edmonton

Campbell nebol prevelený na farmu len ako obeť. Práve brankári sú hlavným dôvodom trápenia tímu. Oilers v priemere inkasujú 4,17 gólu na stretnutie, v čom sú po Sharks najhorším tímom ligy. Ich brankári majú katastrofálne štatistiky. Campbell v 5 dueloch chytil len 87,3 percent striel a pustil 3,8 gólov nad očakávanie. Stuart Skinner, ktorý proti San Jose chytil 15 z 18 pukov, je na tom ešte horšie. Má úspešnosť 85,4 percent a so 7,1 gólmi inkasovanými nad očakávanie je najhorší v NHL. Oilers inkasovali aspoň štyri góly v zápase už sedemkrát. Pritom sa len raz stalo, že na ich bránku letelo viac ako 40 striel. Kouč sa však brankárov zastal: “Boli momenty, keď mohli byť lepší? Áno. Ale nosia rovnaký dres ako zvyšok tímu.”

Strieľajú, ale nadarmo Fanúšikovia tímu sa môžu utešovať tým, že to takto nemôže ísť donekonečna. Potrebujú moment, ktorý dnešnú frustráciu zmení na zajtrajšie víťazné ťaženie. Dokazujú to štatistiky. Žiadne mužstvo aktuálne nestrieľa častejšie ako Edmonton. V priemere na súperových brankárov vyšlú 34,8 striel na zápas. Sú najsilnejším tímom ligy v pomere očakávaných gólov i nebezpečných šancí.

Hokejisti Edmontonu Oilers s trénerom Jayom Woodcroftom. (Autor: TASR/ The Canadian Press via AP)

Potom je tu však čarovná skratka “PDO”. Ide o súčet úspešnosti streľby tímu a úspešnosti zákrokov jeho brankárov vydelený stom. Čím nižšie toto číslo je, tým horšia je efektivita strelcov aj brankárov. Oilers sú aktuálne na hodnote 0,934 - najhoršej v celej NHL. Ich brankári chytajú s 85,6-percentnou úspešnosťou a strelci ako Draisaitl, McDavid či Kane premieňajú len 7,42 percent streleckých pokusov. Oproti vlaňajšku im menej funguje hra v presilovke. Aktuálne sú v tomto ukazovateli Oilers desiati s 23,3 percentami úspešnosti, pričom vlani bola táto úspešnosť o desať percent vyššia. Po vzore St. Louis? Súčasné štatistiky hovoria, že sezóna ešte nie je stratená. Pre aký-taký duševný pokoj by sa však priaznivci Edmontonu nemali pozerať do histórie. Piatimi bodmi v jedenástich zápasoch vyrovnali “olejári” najhorší štart sezóny v dejinách organizácie. Po šiesty raz v histórii sa im stalo, že po prvých 5 dueloch nemali viac ako 7 bodov. No len raz sa im v takomto prípade podarilo postúpiť do play-off, a to ešte v sezóne 1990/91.